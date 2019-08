Telefon Tel Aviv, a fine settembre un nuovo album. Ascolta la prima traccia.

Dieci anni fa, a soli trentuno anni scompariva Charles Cooper che con Josh Eustis erano i Telefon Tel Aviv, duo di musica elettronica tra i più avvincenti degli anni duemila. Dal giorno della scomparsa del compagno Eustis si era dedicato esclusivamente ad altri progetti e produzioni come Sons Of Magdalene e Second Woman, Puscifer e Nine Inch Nails. La notizia clamorosa di queste settimane è che Eustis ha deciso di tornare con il moniker Telefon tel Aviv e annuncia anche una nuova release: Dreams Are Not Enough è il titolo dell’album che uscirà per la Ghostly. Il lavoro, che uscirà il 27 settembre, viene presentato come triste e riflessivo e con i titoli dei brani che letti in sequenza formano una poesia. Di seguito potete ascoltare il primo estratto dal titolo “Standing At The Bottom Of The Ocean“.

