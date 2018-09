Expectans Ver – In Limine (Seahorse), postcore/emocore accattivante.

“In Limine” è il primo Ep degli Expectans Ver della band senese dedita ad un postcore/emocore accattivante e ben suonato. Si tratta di un lavoro agrodolce e ben articolato. In “Empfindsamkeit” emergono elementi di post rock circolare, ma con un cantato che si infiamma, virando il brano verso l’emo, mentre “How I Hate My Brother” è totalmente emo-core, densa di tensione che fa il paio con “Awake”, anche se questa è molto più tirata. Con “Dry Tongue” il quintetto fa qualche deviazione verso un rock apparentemente più spostato verso la new wave, ma che non cela gli effluvi emo-core con un bel finale in accelerazione. Aspettiamo gli EV sulla lunga distanza, dato che le premesse sono ottime.

autore: Vittorio Lannutti