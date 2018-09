Il duo Peaking Lights formato dalla coppia Aaron Coyes e Indra Dunis ha annunciato la pubblicazione di un sostanzioso EP di sei tracce per circa trenta minuti di nuova musica a circa un anno dal precedente doppio “The Fifth State of Consciousness”, autoprodotto attraverso il loro marchio Two Flowers.

I coniugi Coyes hanno comunicato che l’EP sarà intitolato “The Sea of Sand” e trattasi di un anticipo di un prossimo full-lenght da rilasciare di qui a breve e con il marchio di non-qualità di fabbrica che ha sempre contraddistinto il sound dei Peaking Lights: un crossover di pop elettronico, dub, neo-psichedelica e low-fi.

“The Sea of Sand” sarà edito attraverso la nota label olandese Dekmantel con release date fissata per il prossimo 15 ottobre. In rete sono stati pubblicati i primi ritagli audio.

www.dekmantel.com

Autore: Luigi Ferrara

Peaking Lights – Sea Of Sand – Tracklist

a1. Blind Corner

a2. Hypnotized

a3. Shift Your Mind

b1. I Can Read Your Mind

b2. Noise Of Life

b3. Sea Of Sand