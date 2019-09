Patrick Watson, esce ad ottobre il sesto album

Wave è i titolo del nuovo album dell’artista canadese Patrick Watson. Uscirà il 18 ottobre per la label Domino / Secret City e segue il fortunato Love Songs for Robots del 2015.

L’annuncio dell’album è accompagnato dal primo brano estratto dal sesto lavoro in studio e porta ha come titolo “Dream for Dreaming“; qui sotto potete ascoltarlo e vedere il video diretto da Joël Vaudreuil.

“Wave” tracklisting:

1. Dream For Dreaming

2. The Wave

3. Strange Rain

4. Melody Noir

5. Broken

6. Turn Out The Lights

7. Wild Flower

8. Look At You

9. Drive

10. Here Comes The River

