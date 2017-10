Nelle settimane passate il loro progetto più famoso, i Moderat (condiviso con Sascha Ring aka Apparat), è stato messo momentaneamente in naftalina.

Una scelta che ha permesso a Sebastian Szary e Gernot Bronsert di tornarsi a concentrare nuovamente sui Modeselektor, sigla sotto la quale i nostri da tempo si son fatti ampiamente apprezzare in ambito elettronico, e di far funzionare a pieno regime la Monkeytown, etichetta sempre di proprietà del duo berlinese.

I nostri, attualmente, sono in giro in veste di dj e da domani si esibiranno in Italia. Queste le date:

27/10 Goa Club, Roma

28/10 Tenax Club, Firenze

31/10 Movement Festival, Torino

http://www.modeselektor.com/

https://www.facebook.com/MDSLKTR/