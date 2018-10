“Athanatos” – Nuovo concept-EP in uscita per i Dopplereffekt.

Periodicamente i Dopplereffekt si riaffacciano sulla piazza con qualche nuova produzione: uno split, a volte un EP, l’anno scorso addirittura un nuovo disco, “Cellular Automata“, primo album completo dal 2007, dai tempi di ”Calabi Yau Space”.

Il duo composto principalmente dal decano della techno-electro di Detroit, Gerard Donald (con lo pseudonimo Rudolf Klorzeiger) insieme a To Nhan Le Thi, annuncia l’uscita di un imminente produzione contenente cinque composizioni che si legano insieme in un concept-EP intitolato “Athanatos” in cui sono esplorate le “condizioni genetiche e influenze cromosomiche che definiscono la mortalità”.

Sempre molto attesa quindi, ogni “rivelazione” del profeta tecnologico Gerard Carroll Donald (Arpanet, Drexciya, Japanese Telecom, Dataphysix, Intellitronic, Glass Domain), anche in quest’occasione attraverso la label berlinese Leisure System che ha comunicato il 26 ottobre come data di pubblicazione del nuovo lavoro.

www.leisuresystem.net

Autore: Luigi Ferrara

Dopplereffekt – “Athanatos” – Tracklist

01. Athanatos

02. Hayflick Limit

03. Eukaryotic Chromosomes

04. Telomere

05. Mitosis

“Cellular Automata” (2017) su Leisure System