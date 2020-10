Ryan ‘O Conner – Prequel (Sparo Parole)

L’antipasto ce l’aveva offerto tempo fa col singolo “Nuova season” ed ora, con l’aggiunta di otto brani, il rapper milanese Ryan ‘O Conner (Stefano Celotti) ci fa accomodare sulla tavola imbandita di “Prequel”: opera prima sulla lunga distanza. Un tracciato che il giovane artista ha saputo confezionare con dettagli maturi benché, piccoli nei veniali riscontrati all’ascolto, non intaccano certamente un album ideato con acume passionale e sensata visceralità, sostenuto dalla label Sparo Parole ed arricchito da sei featurings (Tom Porta, Danio, Guissa, Shiddd, Brint, Pam e Major).

Non si fa scrupoli graffiando sùbito con “Prequel”: un rock aspro e tagliente, mentre con “2030” appoggia la narrazione su tocchi di piano drammatico ma capaci di destare riflessioni toste, analogamente al singolo “Nuova season”, che accentua toni ancor più allarmistici, come se la piccola rivoluzione verbale stilata da Ryan prefigurasse una “nuova stagione” in atto. Sciami di sirene oscure tramano nel corpo di “O’ Conner”, sorretto da caratteristico slow-rapping, che il Nostro fa fluire con chiara padronanza di mezzi. Non c’è spazio per stemperare l’humus notturno che s’assorbe nell’opera ed il suo non è un “Piccolo” eloquio, ma un grande obiettivo per scuotere coscienze. Comunque, da “Sbatto” alla conclusiva “Woah”, Stefano non lascia nulla di intentato, riaffermando l’ intuito dell’essere paladino anticipatore di certe decisioni di vita, prima che i contorni e/o le circostanze ispirino la scelta voluta. Inoltre, le metriche si rivelano molto più allineate e ben ponderate, mentre per gli arrangiamenti occorre, forse, dare un filino di consistenza in più perché, alla lunga, potrebbe rivelarsi un autogol in quanto a dare più corposità non farebbe che accrescere il mood emozionale che un esperto rapper sa infondere. Ryan, però, ci va molto vicino con “Prequel”, mostrando già la giusta quadratura che saprà modellare, ulteriormente, in progetti futuri. Intanto, teniamolo d’occhio e puntiamo i radar su di lui: poiché, dai segnali che capteremo, capiremo che ci sorprenderà ancora.

https://www.facebook.com/RyanOconnerRap

autore: Max Casali