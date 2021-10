The Horrors, secondo Ep in arrivo a novembre. Ascolta il nuovo brano.

Dopo l’ultima release, il “sovversivo” Ep Lout pubblicato agli inizi del 2021, The Horrors annunciano un altro EP dal titolo “Against The Blade“. Il nuovo capitolo discografico del gruppo inglese sarà il 5 novembre a cura delle label Wolf Tone/Fiction. Il gruppo realizzerà anche tre live speciali, intitolati ,”The Horrors Present: Metal Rain” tra novembre e dicembre nelle città di Bristol, Manchester e Londra.

La band capitanata da Faris Badwan già in “Lout” ha dato un taglio industrial che si percepiva in “V” del 2017.

“Una volta che la palla ha iniziato a girare con la scrittura di Lout, mi è piaciuta l’idea di sfidare la band a spingere tutte le canzoni nella direzione più estrema possibile“, ha affermato il bassista della band Rhys Webb.

Dopo la recente collaborazione con il produttore Paul Epworth la band è tornata ad autoprodursi: “I brani Against The Blade e Twisted Skin sono stati entrambi scritti a Southend-on-Sea durante il lockdown, è la musica più fai-da-te che abbiamo mai fatto. I primi demo sono stati scritti nella mia camera da letto e il lavoro è continuato nello studio di Joe, The Bunker, che è un container che si affaccia sull’estuario. L’unico elemento registrato in un vero studio era la voce, abbiamo anche registrato le chitarre nella mia stanza di fronte.”

