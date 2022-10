The Moldy Peaches si riunisco in occasione della premiere di ‘Meet Me In The Bathroom’.

‘Meet Me In The Bathroom’ è un coinvolgente viaggio dell’esplosiva scena musicale di New York dei primi anni 2000. Un film documentario che racconta la storia dell’esuberante scena rock’n’roll che racchiude storiche band come The Strokes, LCD Soundsystem, Interpol, Yeah Yeah Yeahs, TV On The Radio. Tra queste c’erano anche i The Moldy Peaches formati da Adam Green e Kimya Dawson che a distanza di oltre vent’anni si riuniscono in occasione della presentazione ufficiale di documentario ispirato dal libro bestseller di Lizzy Goodman e girato dai registi Dylan Southern e Will Lovelace (Shut Up and Play the Hits) e suoneranno domani 27 ottobre al Fonda Theatre di Los Angeles. Un lavoro che è un’esplorazione del mito e della musica, del tempo e del luogo che attraverso la storia di come una nuova generazione ha dato il via a una rinascita musicale per New York City che ha risuonato in tutto il mondo.

