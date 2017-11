Ascolta in anteprima streaming il primo singolo di Trissati, la rocker romana prodotta da Twilight Music.

Uscirà per la Twilight Music di Roma il debut album di Trissati. La giovane ‘cantantessa’ romana fa della passione e la ricerca i suoi punti di forza per creare la giusta identità nel sound e nella sua proposta artistica.

L’album ha il supporto della SIAE nell’ambito dell’iniziativa S’Illumina ed uscirà il 1 dicembre 2017 su tutte le piattaforme e digital store. “Un Lungo Viaggio“, questo è il titolo del primo lavoro di Francesca, è un album composto da 8 tracce che oscillano tra il cantautorale femminile e il rock. Un debut album per la cantante romana che dimostra versatilità vocale e una grande capacità compositiva esaltata dall’ottimo lavori dei produttori. Il sound fa emergere il lato aggressivo e deciso della Trissati che negli anni ha acquisito consapevolezza si artistica che umana, una donna a tutto tondo che è maturata grazie alla presa di coscienza di se stessa. Di seguito potete ascoltare in anteprima il singolo “Mille Pensieri“.

Francesca Trissati è la nuova scoperta della storica casa di produzione romana Twilight Music. Al timone di questa avventura discografica, e scommessa artistica fatta di brani inediti, ci sono Massimo Zuccaroli, Paolo e Pietro Micioni (già responsabili di progetti discografici di Tiromancino, Niccolò Fabi, Gazebo, Marina Rei, Banco del Mutuo Soccorso, Traks e molti altri) che hanno realizzato il progetto con il supporto della SIAE nell’ambito dell’iniziativa S’Illumina – Copia Privata per i giovani, per la cultura 2016. L’intero album è stato scritto e arrangiato con Daniele Trissati.

“Non c’è nulla di immutabile, se non l’esigenza di cambiare” (Eraclito). E’ questo il manifesto ideologico e artistico di Francesca. Un input che la porta a mettersi sempre in discussione, pronta ad assimilare dai suoi maestri o dai suoi artisti preferiti. Tre anni fa un percorso spirituale l’ha cambiata profondamente, un viaggio affascinante, a volte morbido a volte tortuoso; dentro se stessa he le ha dato l’identità che oggi le permette di esprimersi liberamente.

https://instagram.com/fra_misty

https://facebook.com/Trissati