I 25 anni degli Ash: unica data in Italia e nuovo album celebrativo.

Gli Ash tornano in Italia con un’unica data al Covo Club di Bologna. La band nordirlandese presenterà il nuovo album “Teenage Wildlife: 25 Years Of Ash”, celebrazione dei 25 anni di carriera.

Sono passati già 25 anni dal loro debut album “Trailer” (1994) e gli Ash sono pronti a festeggiare questo traguardo di carriera pubblicando un nuovo progetto discografico il 14 febbraio 2020 per BMG.

Il disco sarà disponibile, in quantità limitata, anche in una speciale versione con copertina lenticolare, sia in formato CD che vinile.

“Teenage Wildlife” sarà un percorso lungo l’intera carriera degli Ash, dall’esuberante singolo di debutto “Jack Names The Planets” (1994) fino ai brani più recenti come “Buzzkill” (2018), dall’inedito “Darkest Hour Of The Night” ai tredici singoli entrati nella Top 40 tra cui “Girl From Mars”, “Goldfinger”, “Oh Yeah” e tanti altri. Nella lenticular limited edition in formato CD sarà presente un terzo disco di 19 tracce, una rarities collection che includerà anche la cover dei Buzzcocks “Everybody’s Happy Nowadays” in featuring con Chris Martin dei Coldplay.

I 25 anni di carriera degli Ash sono iniziati nel 1994 con l’uscita del mini-album “Trailer”, mentre Tim Wheeler e gli altri membri della band (Mark Hamilton e Rick McMurray) si trovavano ancora tra i banchi di scuola. Il vero successo è arrivato due anni più tardi con “1977”, il balzo in vetta alle classifiche britanniche e le esibizioni da headliner nei più importanti festival mondiali tra cui Glastonbury e Reading. In “1977” sono contenuti alcuni dei brani più amati degli Ash, tra cui “Girls From Mars”, “Goldfinger”, “Kung Fu” e “Oh Yeah”. Nel 1997 si aggiunge alla formazione la chitarrista Charlotte Hatherley, il risultato del nuovo sound della band è “Nu-Clear Sounds”. Nel 2001 è il momento di “Free All Angels”, da cui è tratta “Shining Light”, senza dubbio uno dei loro singoli di maggior successo. Dopo l’uscita di “Meltdown” nel 2005 Charlotte Hatherley lascia la band, che torna così ad essere un trio. Nel 2007 esce “Twilight Of The Innocents”, dopodiché la scelta di pubblicare solamente singoli con la “A-Z Series”. Il ritorno agli LP avviene nel 2015 con “Kablammo!”. L’ultima uscita discografica risale al 2018 con “Islands”.

La release di “Teenage Wildlife: 25 Years Of Ash” sarà seguita da un tour europeo durante il quale gli Ash torneranno sui palchi che li hanno già visti protagonisti nel corso della loro carriera. L’unica data italiana è in programma sabato 29 febbraio 2020 al Covo Club di Bologna.

https://ash-official.com/

https://www.facebook.com/ash

fonte: com. stampa