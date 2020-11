Arab Strap, dopo sedici anni pubblicano il loro settimo album. ASCOLTA.

Gli Arab Strap annunciano il loro primo album dopo 16 Anni di fermo. Sarà intitolato ‘As Days Get Dark‘ e uscirà il 5 marzo 2021 per la label dei Mogwai, la Rock Action Records via PIAS.

Contestualmente all’annuncio del loro settimo album il duo di Glasgow ha pubblicato anche un video-singolo del brano “Compersion Pt. 1″. Inoltre Moffat e Malcolm Middleton hanno anche annunciato un tour per settembre 2021 che, salvo difficoltà, toccherà le seguenti città: Manchester, Dublino, Birmingham, Bristol, Londra, Newcastele e Glasgow.

https://www.facebook.com/arabstrapofficial

https://www.instagram.com/arabstrapband/