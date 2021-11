Il compositore norvegese Geir Jenssen ha annunciato la pubblicazione di un nuovo album ad un anno esatto dalla pubblicazione del precedente “Angel’s Flight“.

Il lavoro in fase di lancio è intitolato “Shortwave Memories” e trattasi di un album ispirato al post-punk elettronico di fine anni settanta e inizio anni ottanta, seguendo la scia, ad esempio, di figure chiave di quel periodo (e non solo) come Martin Hannett e Daniel Miller.

Biosphere ha voluto altresì sottolineare che se i suoi lavori più recenti erano stati sviluppati attraverso campioni e software, mentre per questa nuova produzione sono stati spolverati sintetizzatori e apparecchiature vintage, approssimativamente relativi ai periodi su citati e che naturalmente non consentono lo storage di pattern o patches e che quindi concedono solamente di partire ogni volta da zero alla ricerca di nuovi suoni.

Difatti l’autore ha inteso questo disco come se fosse stato scritto interamente nel periodo di riferimento, mentre l’intero album nel complesso è sviluppato e si presenta come se fosse un unico viaggio sonoro.

“Shortwave Memories” è costituito da otto brani ed è atteso per il prossimo 21 gennaio 2022 attraverso il marchio di appartenenza del compositore di Tromso Biophon Records.

In rete è presentata come anteprima la traccia omonima.

www.biosphere.no

Autore: Luigi Ferrara