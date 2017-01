Con calma anche la band di Jay Kay torna in attività. A sette anni da Rock Dust Light Star del 2010, i Jamiroquai hanno appena postato un teaser di Automaton, il loro nuovo disco che uscirà il 31 Marzo su etichetta Virgin/Emi.

Appuntamento dal vivo in Italia per il gruppo inglese, quello dell’11 Luglio al Firenze Summer Festival che si terrà alla Visarno Arena/Ippodromo del Visarno. La band girerà il mondo con concerti miratissimi.

Il video, una sorta di neo-noir di fantascienza visibile http://po.st/AutomatonYT, è stato diretto da Charli Lightening (Arcade Fire, Bjork) con la direzione creativa del front man Jay Kay. Questo è solo l’ultimo dei video pubblicati dalla band, responsabile di video innovativi come “Canned Heat”, “Little L” e “Virtual Insanity” (vincitore di 4 MTV Video Music Award”.

Parlando di “AUTOMATON” Jay Kay ha commentato: “l’ispirazione di Automation è una sorta di riconoscimento di quanto l’intelligenza artificiale e la tecnologia abbiano accresciuto il loro ruolo nel nostro mondo oggi e di come gli uomini stanno iniziando a dimenticare le cose più piacevoli, semplici ed espressive della vita, incluse le nostre relazioni con gli altri esseri umani”.

Questa la tracklist del nuovo album: “Shake It On”, “Automaton”, “Cloud 9”, “Superfresh”, “Hot Property”, “Something About You”, “Summer Girl”, “Nights out in the Jungle”, “Dr Buzz”, “We Can Do It”, “Vitamin”, “Carla”.

http://jamiroquai.lnk.to/Automaton

http://www.jamiroquai.co.uk/

https://www.facebook.com/JamiroquaiOfficial