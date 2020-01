Ritornano con il terzo album i Vanligt Folk, bizzarro trio svedese formato da Jonas Abrahamsson, Carl Carlsson e David Sundquist.

Il disco in via di uscita segue a poco più di un anno di distanza il precedente “Hambo”, pubblicato su Kontra Music nel settembre del 2018 e accolto con un pizzico di curiosità per il modo stravagante di mescolare industrial, wave, electro e tramutare il tutto in un insolito folk dance assai divertente.

La release in oggetto sarà intitolata “Allt E’Nte” e viene fuori da una sorta di “reazione all’attuale aspettativa crescente sulla politicizzazione della musica o una risposta alla richiesta e implicita condizione di essere attuali, pertinenti o costretti a prendere una posizione”.

La band formata a Goteborg nel 2013 si è fatta molto spazio soprattutto grazie alle esibizioni live, anche in questo caso infatti c’è tutto un minestrone dance e folk tradizionale svedese, EBM, minimal wave e dub il tutto accompagnato da testi critici o di pura protesta come ad esempio su come il nazionalismo e le idee di estrema destra abbiano nuovamente preso di nuovo piede in Europa.

“Allt E’Nte” sarà disponibile a partire dal prossimo 16 marzo attraverso la label fondata Ulf Eriksson in collaborazione con la Kess Kill di Rivet. Diffusa in rete la traccia ‘Nte’ oltre a una preview a spezzoni dell’intero full lenght.

www.kontra-musik.com

Autore: Luigi Ferrara

Vanligt Folk – “Allt E’Nte” – Tracklist

BEng

Boss

Benny

Bah SØD

VKO

‘nte

(Allt e) POLITIKK

POLITIKK