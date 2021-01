The Antlers, nuovo album dopo sette anni di silenzio. Ascolta.

Gli Antlers hanno annunciato il loro nuovo album che uscirà dopo sette anni dall’ultimo lavoro Familiars. Green to Gold verrà pubblicato il 26 marzo dalla label ANTI-. Di seguito è possibile ascoltare la nuova traccia “Solstice” che segue i primi due singoli pubblicati nei mesi scorsi: “Wheels Roll Home” e “It Is What It Is”. I videoclip che accompagnano la nuova release fanno parte di una serie di 10 video diretti da La.

La tracklist di Green to Gold:

01 Strawflower

02 Wheels Roll Home

03 Solstice

04 Stubborn Man

05 Just One Sec

06 It Is What It Is

07 Volunteer

08 Green to Gold

09 Porchlight

10 Equinox