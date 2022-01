Destroyer, in arrivo il nuovo album con suoni punk-club.

Verrà pubblicato il 25 marzo dall’etichetta discografica inglese Bella Union e dall’americana Merge Records il nuovo album della band di Vancouver Destroyer. Il tredicesimo lavoro del singer-songwriter Dan Bejar s’intitola “Labyrinthitis“

Scritto in gran parte nel 2020, e registrato la primavera successiva, l’album vede molto spesso Bejar, e il collaboratore John Collins, ricamare trame sonore dal disco club. “Le idee iniziali per le tracce sono nate ascoltando Art of Noise e New Order” dichiara Bejar. “La nostra versione dancereccia potrebbe essere definita punk club, anche se molti brani dell’album sono più fedeli alla disco music“.

Di seguito potete ascoltare e vedere il video del singolo “Tintoretto, It’s for You” con la regia David Galloway.

https://www.facebook.com/Destroyer

https://destroyer.bandcamp.com/album/labyrinthitis

https://bellaunion.com/2022/01/destroyer-announces-new-album-labyrinthitis/

Tracklist

1 It’s in Your Heart Now (5:56)

2 Suffer (3:30)

3 June (5:33)

4 All My Pretty Dresses (4:40)

5 Tintoretto, It’s for You (3:06)

6 Labrynthitis (3:19)

7 Eat the Wine, Drink the Bread (3:37)

8 It Takes a Thief (2:41)

9 The States (5:56)

10 The Last Song (2:34)