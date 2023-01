Arlo Parks, da maggio nuovo album e tour che arriva a Milano. Ascolta.

La cantautrice britannica Arlo Parks, dopo lo straordinario debutto del 2021 con Collapsed in Sunbeams, ha annunciato il nuovo album dal titolo My Soft Machine. L’album verrà pubblicato il 26 maggio dalla label Transgressive ed è anticipato dal singolo Weightless, con un video diretto da Marc Oller che potete ascoltare qui sotto.

Anaïs Oluwatoyin Estelle Marinho, questo il vero nome della cantante di origine nigeriana e francese, sempre a maggio inizierà il tour europeo da Dublino poi, presumibilmente, in estate farà i festival per tornare nei club a settembre tra Amsterdam, Bruxelles, Berlino, Parigi e anche Milano e precisamente il 19 settembre al Fabrique.

My Soft Machine include una collaborazione con Phoebe Bridgers nel brano “Pegasus”. I due artisti si erano già esibiti insieme per la BBC Radio 1 e al Coachella Valley Music and Arts Festival del 2022.

Sul singolo la Parks ha dichiarato: “’Weightless’ è una canzone che parla dell’esperienza dolorosa di prendersi cura profondamente di qualcuno che ti dà solo piccole briciole di affetto. Si tratta di rendersi improvvisamente conto dei propri limiti e intraprendere il lento viaggio per tornare ad essere una persona luminosa.”

https://www.arloparksofficial.com/

https://www.instagram.com/arlo.parks/

https://www.facebook.com/arloparks/