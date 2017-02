Against the current, Legend Club (Mi) – 23.02.2017

Sono giovanissimi, ma quando li vedi sul palco sembrano avere una lunga esperienza alle spalle; hanno all’attivo un solo album, In our bones, uscito lo scorso anno, e 2 ep e in pochissimi anni hanno girato mezzo i palchi di mezzo mondo. Un live di poco più di 1 ora e un Legend Club strapieno, soprattutto, di loro coetanei, che non sono di certo rimasti delusi da uno spettacolo davvero energico in tutta la sua durata.

Gallery a cura di Moira Carola.