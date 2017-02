La settimana scorsa, e dopo dieci anni, gli australiani Sodastream hanno pubblicato un nuovo album dal titolo Little by Little. Di seguito potete ascoltare il bellissimo singolo Three Sins.

Siamo molto legati a questa band che agli inizi del 2000 abbiamo ospitato a #Napoli per tre volte ed ogni volta hanno fatto dei #live intensi e belli. E’ notizia fresca che il duo torna a suonare anche dal vivo e lo farà con un bel tour che purtroppo non toccherà il Sud.

Karl Smith e Pete Cohen hanno formato i Sodastream in quel di Perth, Western Australia nel 1997 ed hanno realizzato quattro albums, quattro EPs e a live album registrato al Barchessone Vecchio di Mirandola (Carpi).

Le date del tour:

- 28/03 Milano, Biko

- 29/03 Bologna, Locomotiv

- 30/03 Pescara, Auditorium Petruzzi

- 31/03 Roma, Unplugged in Monti

- 01/04 Torino, sPAZIO211