Erano ben cinque anni, ossia dall’ultimo album in studio Mosquito, che la band americana non incideva qualcosa di nuovo. Di recente gli Yeah Yeah Yeahs hanno preso parte alle Spotify Singles session, durante le quali hanno registrato delle versioni acustiche di Thirteen, un pezzo tratto dal repertorio dei Big Star, e di Maps, un brano comparso in origine sul loro disco d’esordio Fever to Tell (2003). Entrambe le canzoni sono in ascolto al link sottostante.

Rimane ancora da stabilire se e quando il gruppo di Karen O pubblicherà del materiale completamente inedito, scritto di proprio pugno. Perciò, al solito, stay tuned…

