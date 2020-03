Secondo album per la giovane compositrice siberiana Maria Teriaeva.

Secondo album per la compositrice siberiana di stanza a Mosca Maria Teriaeva, Buchla player e prossima promessa dell’elettronica mondiale. Il suo precedente lavoro intitolato “Focus”, pubblicato nel 2017, è stato ben accolto dalla “comunità modulare” ed ha ricevuto moltissimi consensi di pubblico e critica.

Il nuovo full-lenght è concentrato su ritmiche e elementi percussivi, con un’alternanza di passaggi ambient e fraseggi melodici dall’espressività pop/elettronica.

La gestazione di questa nuova release è durata circa tre anni, anche se la maggior parte del lavoro è stato portato a termine durante una sola estate nella dacia di proprietà della compositrice, stanziata in una località appena fuori Mosca. Infatti l’autrice ha dichiarato che “Conservatory of Flowers“, questo il titolo del disco, è molto ispirato dall’ambiente e la natura circostante.

Oltre ai sintetizzatori e le parti elettroniche al nuovo album hanno partecipato anche Nikita Shishkov alla tromba, Vasily Yanik al sassofono, Yana Chekina al violoncello, Sasha Elina al flauto e Vadik Korolev alla voce.

L’uscita in vinile è stabilita per il prossimo 15 maggio attraverso la Hidden Harmony Recordings. Nel frattempo in rete è stata diffusa la traccia ‘A Sunlit Room’.

www.mariateriaeva.com

Autore: Luigi Ferrara

Photo: Ar_Arbeque

Maria Teriaeva – “Conservatory of Flowers” – Tracklist

1. The Jungle in June

2. Paris Texas

3. SØS

4. Spritz

5. How Are You Feeling?

6. A Sunlit Room

7. Abstract

8. 14’19

9. Spritz-Spritz (Sapphire Slows Remix)