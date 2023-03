Róisín Murphy, estate ricca di concerti e nuovo accordo con la Ninja Tune.

Róisín Murphy annuncia l’ingresso nel roster della label ingelse Ninja Tune e publica nuovo materaiel dal 2021. Di seguito potete ascoltare il brano CooCool prodotto da DJ Koze.

Il brano combina diversi generi musicali grazie alla collaborazione con il celebre dj e producer tedesco e la stessa Róisín che lo descrive così : “Apparentemente è un piccolo fiore fragile ma con una grande forza nascosta alle radici. C’è un virtuosismo classico e una leggerezza di tocco, mentre la produzione iper-moderna di Koze lo fa rimbalzare e scivolare. È una piccola poesia d’amore stupidamente romantica. Questa cosa va ben oltre qualsiasi tipo di parodia. Tutto in questa canzone è vero e giocoso. Possiamo innamorarci e mantenere il nostro senso dell’umorismo? Abbraccia il bambino che è in te! Un amore senza tempo, senza età, inevitabile” – Róisín

L’ex cantante dei Moloko conferma di essere un’artista in continua evoluzione spingendosi sempre oltre i confini in studio e dal vivo. Dal Glastonbury West Holts Stage fino alle apparizioni all’Homobloc, alla Brixton Academy, al Coachella e al Primavera Sound. Quest’estate consoliderà ulteriormente la sua reputazione in un calendario di festival che include già Melt, Secret Garden Party, Mighty Hoopla e We Out Here, tra gli altri.

Poliedrica e favolosamente imprevedibile, la decorosa carriera solista di Róisín Murphy ha attraversato cinque apprezzati album, collaborazioni per EP e singoli, incredibili outfit, DJ set a Ibiza, una serie di podcast e, più recentemente, anche un ruolo da attrice in The Bastard Son & The Devil, in onda su Netflix.

https://www.roisinmurphyofficial.com/

https://www.instagram.com/roisinmurphyofficial/

fonte: com. stampa