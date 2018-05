Anton Newcombe, leader del gruppo psychedelic-rock americano, è risaputo che non sia un tipo a cui piaccia starsene con le mani in mano.

Non sorprende, quindi, venire a conoscenza che la sua band, i Brian Jonestown Massacre, il prossimo 1° Giugno, tramite la label del nostro chiamata A Recordings, pubblicheranno il nuovo album Something Else di cui, in basso, trovate l’audio del primo estratto Hold That Thought.

Come se non bastasse a Settembre uscirà un disco omonimo che conferma a pieno quanto vi dicevamo prima…

La tracklist:

1 Hold That Thought

2 Animal Wisdom

3 Psychic Lips

4 Skin and Bones

5 My Poor Heart

6 My Love

7 Who dreams of cats?

8 Fragmentation

9 Silent Stream

http://www.brianjonestownmassacre.com/

https://www.facebook.com/thebrianjonestownmassacre/