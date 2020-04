Tutto pronto per il nuovo album di John Frusciante a nome Trickfinger, l’ultimo lavoro con questo appellativo risale a tre anni fa con “Trickfinger II”.

Già da qualche anno il chitarrista, da poco rientrato nei Red Hot Chili Peppers, si è addentrato nella produzione di musica elettronica e seriale, in totale sintonia con sintetizzatori, drum-machines e software coltivando così questo progetto a metà strada tra la serie e lo pseudonimo.

In verità il chitarrista statunitense si era riproposto a fine marzo di quest’anno con l’EP “Look Down See You“, così a pochi giorni di distanza è partito anche il lancio di questo full-lenght che sarà invece intitolato “She Smiles Because She Presses The Button“.

Il nuovo album sarà rilasciato il prossimo 5 giugno attraverso la Acid Test Records, sottomarchio della Avenue 66, sussidiaria della Absurd Recordings, come già avvenuto per le due precedenti pubblicazioni.

Diffuse in anteprima in rete le prime due tracce della tracklist ‘Amb’ e ‘Brise’.

www.avenuesixtysix.com

Autore: Luigi Ferrara

Trickfinger – “She Smiles Because She Presses The Button” – Tracklist

A1 Amb

A2 Brise

A3 Noice

B1 Plane

B2 Rhyme Four

B3 Sea XY6