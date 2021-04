Róisín Murphy, a fine aprile esce il nuovo album Crooked Machine.

L’ex Moloko Róisín Murphy ha annunciato Crooked Machine, una reinterpretazione di Róisín Machine dello scorso anno, prodotta da Crooked Man aka DJ Parrot.

Il nuovo LP è anticipato dal singolo “Assimilation“, una rielaborazione di “Simulation” scritta con Michael Ward e Richard Barratt.

Crooked Machine uscirà il 30 aprile in digitale e l’11 giugno in vinile in occasione del Record Store Day per le label Skint/BMG.

https://www.roisinmurphyofficial.com/

https://www.facebook.com/roisinmurphy/

La tracklist:

01 Kingdom of Machines

02 Echo Returns

03 Capable Rhythm

04 Assimilation

05 Crooked Madame

06 Less Is More

07 Name Changer

08 We Are the Law

09 Hardcore Jealousy