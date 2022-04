The Dream Syndicate, tour italiano con il nuovo album!

I californiani The Dream Syndicate, capitanati sempre da Steve Wynn, arrivano in Italia per un tour di quattro date con il nuovo album “Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions“, in uscita il 10 giugno 2022 via Fire Records.

Questi i dettagli del tour:

Venerdi 14 Ottobre

presso Spazio 211 di Torino

Biglietto: 20,00 € + d.p.

Sabato 15 Ottobre

presso Locomotiv di Bologna

Biglietto: 22,00 € + d.p.

Domenica 16 Ottobre

presso Magnolia di Milano

Biglietto: 22,00 € + d.p.