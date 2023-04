In arrivo il decimo album dei Rancid. Ascolta.

“Tomorrow Never Comes” è il titolo del nuovo album dei Rancid, in uscita il 2 giugno per Hellcat Records ed Epitaph Records.

Il decimo LP in studio della band ska punk rock esce dopo sei anni di silenzio discografico e ad accompagnare questo annuncio c’è il primo singolo da titolo omonimo. I sedici brani che compongono la tracklist sono stati prodotti da Brett Gurewitz ex chitarrista Bad Religion e fondatore della Epitaph.

Nel brano che potete ascoltare qui sotto Tim Armstrong si occupa delle strofe, Lars Frederiksen si occupa del ritornello principale e il bassista Matt Freeman canta “domani” in forma di botta e risposta del ritornello.

https://rancidrancid.com/

https://www.instagram.com/rancid/

Tomorrow Never Comes Tracklist:

01. Tomorrow Never Comes

02. Mud, Blood, & Gold

03. Devil in Disguise

04. New American

05. The Bloody & Violent History

06. Don’t Make Me Do It

07. It’s a Road to Righteousness

08. Live Forever

09. Drop Dead Inn

10. Prisoners Song

11. Magnificent Rogue

12. One Way Ticket

13. Hellbound Train

14. Eddie the Butcher

15. Hear Us Out

16. When the Smoke Clears