New Order, atteso per l’estate un album live in triplo vinile.

Triplo vinile in arrivo per i fans dei New Order, la celebre band britannica ha infatti annunciato la pubblicazione di un album live registrato il 13 luglio del 2017 al Manchester’s Old Granada Studios, per il Manchester International Festival contenente brani dal loro lungo repertorio oltre ad alcune tracce tratte da “Unknown Pleasure” dei Joy Division.

L’intera performance è stata accompagnata da “un’orchestra” di dodici synth-players del Royal Northern College of Music, guidata da Joe Duddell, inoltre l’album è accreditato anche a nome di Liam Gillick, artista visuale che collabora ormai in pianta stabile con la band.

La nuova release sarà intitolata “∑(No,12k,Lg,17Mif) New Order + Liam Gillick: So it goes…” e sarà pubblicata in estate, esattamente a due anni dall’esecuzione con data di rilascio fissata per il 12 luglio attraverso la nota label di Daniel Miller, Mute Records.

∑(No,12k,Lg,17Mif) New Order + Liam Gillick: So it goes… – tracklist

1. Times Change (Live at MIF)

2. Who’s Joe (Live at MIF)

3. Dream Attack (Live at MIF)

4. Disorder (Live at MIF)

5. Ultraviolence (Live at MIF)

6. In A Lonely Place (Live at MIF)

7. All Day Long (Live at MIF)

8. Shellshock (Live at MIF)

9. Guilt Is A Useless Emotion (Live at MIF)

10. Subculture (Live at MIF)

11. Bizarre Love Triangle (Live at MIF)

12. Vanishing Point (Live at MIF)

13. Plastic (Live at MIF)

14. Your Silent Face (Live at MIF)

15. Decades (Live at MIF)

16. Elegia (Live at MIF)

17. Heart & Soul (Live at MIF)

18. Behind Closed Doors (Live at MIF)