The Residents, storico gruppo art-rock nato e sviluppatosi come un collettivo di artisti, ha annunciato la pubblicazione di un doppio album. METAL, MEAT & BONE: The Songs of Dyin’ Dog è anticipato dal singolo “Die! Die! Die!” supportato da un video ispirato dal personaggio politico più controverso degli ultimi anni, Trump, e dalla pandemia causata dal coronavirus. Ospite d’eccezione alla voce c’è Black Francis dei Pixies che fa una performance vocale scioccamente e violenta. Il video vede il presidente Donald Trump nei panni di un coronavirus, mentre i virus COVID-19 sorridenti e con gli occhi googly fluttuano e ascoltano la musica.

METAL, MEAT & BONE uscirà il 10 giugno per la Cryptic Corporation.

Di seguito anche un lungo video di presentazione dell’intero progetto.