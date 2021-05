Alex Paterson, esce domani “Sedibus”. Ascolta.

Alex Paterson (nella foto), pioniere dell’ambient-house e membro fondatore di The Orb, annuncia una nuova e prolifica collaborazione con Andy Falconer - parte di The Orb dal 1991 al 1994, contribuendo alla creazione di ‘Ultraworld’, capolavoro del 1991: nasce Sedibus, il nuovo progetto al debutto con il disco ‘The Heavens’, in arrivo il 28 maggio con Orbuscure Recordings, la nuova etichetta di Paterson, la cui prima pubblicazione è proprio ‘The Heavens‘. Sempre desideroso di collaborare, prolifico e con la sua creatività fluente, Orbscure Recordings è un nuovo veicolo per l’impressionante quantità di produzione di Paterson, che corre parallelamente a The Orb. Sotto il cappello di Cooking Vinyl, Orbscure Recordings vuole essere anche un riferimento per artisti da ogni parte del mondo. L’etichetta ha già nel suo roster artisti provenienti dal Kenya, Uganda, Argentina, Giappone ed America, con numerosi nuovi progetti a seguire e tre dischi già in programma nell’anno corrente.



