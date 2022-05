Gold Panda, dopo l’emorragia cerebrale torna e pubblica nuovo materiale.

L’ultimo album di Gold Panda è stato Good Luck and Do Your Best del 2016 mentre nel 2019 ha pubblicato un album con il nome di DJ Jenifa. Il producer inglese Derwin Schlecker torna quindi con la sua folk-tronica d’antan e ci presenta il video della nuova canzone “I’ve Felt Better (Than I Do Now)” annunciata come “un nuovo inizio per questo 2022″. Gold Panda ha anche rivelato che, negli anni scorsi, ha avuto (e si è ripreso da) un’emorragia cerebrale. Il nuovo percorso discografico sarà fatto con le label PIAS e City Slang.

https://www.iamgoldpanda.com/

https://www.facebook.com/iamgoldpanda



I've Felt Better (Than I Do Now) by Gold Panda