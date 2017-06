E’ bastato l’album d’esordio del 2014, Sun Structures, affinchè la band britannica raccogliesse lodi a destra e manca, tanto che personaggi illustri come Noel Gallagher (Oasis) e Johnny Marr (The Smiths) non hanno lesinato complimenti nei loro confronti.

Lo scorso Marzo i Temples, tramite Heavenly Records, hanno pubblicato il secondo disco Volcano ed, attualmente, lo stanno portando in tour.

Tra le date previste, una avrà luogo in Italia gratuitamente, il prossimo 8 Settembre ai Giardini Ex Fierale di Acquaviva di Montepulciano (Si) nell’ambito del Live Rock Festival.

In basso, via KEXP, li potete osservare in azione durante l’esecuzione di uno dei nuovi singoli, intitolato Certainty. Buona visione.

