Nella vita, si sa, un briciolo di fortuna non guasta. Attivo da oltre un decennio in ambito musicale, in principio tramite i misconosciuti Exit Calm, il polistrumentista, produttore e songwriter inglese Rob Marshall nel 2016 entra in contatto con Mark Lanegan, il quale lo invita a collaborare al suo album Gargoyle (2017) nonché al prossimo lavoro in studio, Somebody’s Knocking, in uscita il 18 Ottobre venturo.

Da quel fortunato incontro il nome dell’artista britannico inizia a girare negli ambienti giusti, tanto da spingerlo a metter su il progetto Humanist.

A quanto pare, nei mesi a venire, verrà messo in commercio, via Ignition Records, il disco d’esordio che si avvarrà della presenza in qualità di cantanti di illustri ospiti, al pari dello stesso Lanegan, Dave Gahan (Depeche Mode), John Robb, Mark Gardener, Jim Jones e Ron Sexsmith, tra gli altri.

Per ora è stato messo in circolazione il video, diretto da Steve Piper, del primo singolo Ring Of Truth con alla voce Carl Hancock Rux (David Holmes, Portishead). Buona visione.

http://www.humanistuk.com

https://www.facebook.com/humanistofficialuk