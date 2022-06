John Foxx – “The Marvellous Notebook”, nuovo spoken words album.

La notizia era già in circolo da qualche tempo: il prossimo 1 luglio sarà disponibile sul mercato un nuovo album di Dennis Leigh, conosciuto ai più come John Foxx, intitolato “The Marvellous Notebook”. L’autore britannico si è cimentato in uno spoken words di letture dal suo libro edito nel 2020, “The Quiet Man”, una raccolta di racconti scritti in quarant’anni che esplorano il mondo parallelo per l’appunto della figura enigmatica di Quiet Man.

Oltre alla pubblicazione di questo lavoro e del libro in oggetto, lo storico cantante ex ULTRAVOX! negli ultimi tempi ha prodotto un album a nome John Foxx & The Maths, intitolato “Howl” e ha curato la riedizione dei celebri “The Garden”, per il quarantesimo anniversario dall’uscita di questo classico e il successivo rilascio di “The Church”, comprensivo di singoli, B-Sides e out-take del periodo compreso tra “Metamatic” e “The Garden”.

“The Marvellous Notebook” sarà pubblicato attraverso il marchio in seno a Foxx, la Metamatic Records, in formato vinile grigio e CD con artwork curato dal talentuoso graphic designer Jonathan Barnbrook.

Autore: Luigi Ferrara

John Foxx – “The Marvellous Notebook” – Tracklist

1. The Marvellous Notebook

2. Remember

3. The Quiet Man

4. Under London (bonus track on vinyl download coupon / cd track)