Baustelle, Flowers Festival – 21.07.2017

Foto di: Franco Rodi In questa gallery: Baustelle

Ad inizio anno è uscito il nuovo disco dei Baustelle dal titolo “L’amore e la violenza” che, il gruppo toscano porterà in tour in questi mesi in varie città italiane. Dopo la tappa ad aprile al Teatro Colosseo, i Baustelle tornano per un nuovo concerto all’interno della manifestazione Flowers Festival 2017 a Collegno.

Gallery a cura di Franco Rodi.