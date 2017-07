Atmosfera insolita quella del Love Supreme Jazz Festival tenutosi nel Sussex, in Uk.

Un attimo ti sembra di stare in un grande parco giochi, l’attimo dopo in un’ atmosfera di un giallo, un altro ancora in una favola d’altri tempi.

Certo è che l’ambientazione sembra quasi surreale: un immenso prato con centinaia di tende dalle forme più strane ed insolite.

Ma la vera regina è lei.. la musica. E che musica!

Si perché in questa tre giorni di Festival, che è giunto ormai alla 5°edizione, il jazz è il protagonista indiscusso.

Sonorità simili e a tratti opposte, strumenti che si intrecciano, ritmi che difficilmente non ti fanno ballare.

Cinquanta gli artisti che hanno calcato i quattro palchi presenti.

Nomi che hanno segnato la storia del jazz come The Jacksons, George Benson e Herbie Hancock e nomi di fama più recente, come Gregory Porter, Laura Mvual e Nao.

Proprio questi ultimi due nomi scaldano l’atmosfera del Love Supreme; la prima conquista tutti con il suo timbro di voce e il suo look alternativo e sbarazzino, la seconda incendia la platea con i suoi ritmi Rn’b e il suo modo di danzare sul palco. Non a caso forse il suo nome significa “dono”.

Tre giorni dove ci si allontana dalla vita reale e ci si immerge nel ritmo, nella storia e nella tradizione di questo genere musicale, che ancora da troppi è considerato di nicchia, ma che in realtà racchiude al suo interno tanti generi diversi.

Ritmi più ballabili e vicini al R&B e al pop e ritmi più strumentali e d’atmosfera con un animo più soul e blues.

La diversità di questi suoni e di questi artisti ha però un enorme punto in comune: il coinvolgimento di questa musica, il pregio di riuscire a farti stare immobile per pochi minuti perché poi piedi e braccia partono all’unisono.

Come un grande cilindro dove di tanto in tanto escono sonorità più dolci alternate a musicalità più ritmate.

Tante sensazioni, street food di varie parti del mondo e una voglia indescrivibile di divertirsi.

Queste sono le chiavi vincenti del Love Supreme Festival.

Un enorme prato verde, tante tende dalle forme più assurde: chi si rilassa al sole, chi prepara un barbeque, chi si fa truccare con glitter e chi si gode la musica con un buon bicchiere di birra in mano.

Già fissate le date per l’anno prossimo… dal 29 giugno al 1 luglio 2018, sempre a Glynde Place, in Uk.. e il consiglio è quello di non perdersele davvero!

autrice: Silvia Fiorini (blog Tasteyourescape.com)