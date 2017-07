Kaitlyn Aurelia Smith ha annunciato col solito entusiasmo la pubblicazione di un nuovo album per il prossimo autunno.

L’incantevole reginetta del synth modulare, negli ultimi tempi ha visto accrescere notevolmente la propria notorietà, soprattutto nell’ottima annata del 2016 con la pubblicazione del disco “EARS” ad aprile, seguito successivamente dalla release in coppia con l’altra splendida compositrice italo-americana Suzanne Ciani, vale a dire “Sunergy“, rientrato nella serie di cooperazioni intergenerazionali intitolata FRKWYS e pianificata dalla celebre label statunitense Rvng Intl. e da cui è stato estratto finanche un documentario diretto dal videomaker Sean Hellfritsch intitolato appunto “Sunergy”.

Lo scorso giugno la Smith ha diffuso in rete in free download una cover del classico di Sade, ‘By Your Side’, tratto dall’album del 2000 della cantante song-writer anglo-nigeriana “Lovers Rock“.

Per quanto concerne questo LP in via di pubblicazione, la compositrice statunitense ha comunicato che sarà intitolato “The Kid” e verrà stampato attraverso la label di Austin, Texas la Western Vinyl, con release date stabilita per il 6 ottobre.

Già disponibile in rete la traccia ‘An Intention’ come anteprima del disco in uscita.

www.kaitlynaureliasmith.com

Autore: Luigi Ferrara

Kaitlyn Aurelia Smith – “The Kid” – Tracklist

01 I Am a Thought

02 An Intention

03 A Kid

04 In the World

05 I Am Consumed

06 In the World, But Not of the World

07 I Am Learning

08 To Follow and Lead

09 Until I Remember

10 Who I Am and Why I Am Where I Am

11 I Am Curious, I Care

12 I Will Make Room for You

13 To Feel Your Best