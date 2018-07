Thomas Fehlmann, in autunno il nuovo album su Kompakt Records.

Ritorna Thomas Fehlmann, il sessantunenne produttore originario di Zurigo è pronto a pubblicare a breve una nuova release.

Il disco in uscita sarà il settimo della discografia solista del mezzo-Orb / ex-Palais Schaumburg, rilasciato a otto anni di distanza dal precedente “Gute Luft” ed edito dalla Kompakt Records di Colonia appunto nel 2010.

L’autore svizzero in questo periodo è molto attivo e presente sulle scene: ad aprile è stato pubblicato “We Take It From Here” in collaborazione con il decano della musica techno Terrence Dixon su Tresor, mentre nello scorso mese di giugno è uscito l’ultimo degli Orb “No Sounds are out of Bounds”. Adesso è pronto questo lavoro intitolato “Los Lagos” che vede anche un intervento del produttore Max Loderbauer nel brano ‘Tempelhof’.

L’album sarà prodotto dalla stessa Kompakt con release date stabilita per il prossimo 7 settembre; in rete come anteprima la traccia numero tre ‘Morrislouis’.

www.kompakt.fm

www.thomasfehlmann.com

Autore: Luigi Ferrara

Foto by Stefan Stefanson

Thomas Fehlmann – Los Lagos – Tracklist

01. Löwenzahnzimmer

02. Window

03. Morrislouis

04. Tempelhof feat. Max Loderbauer

05. Freiluft

06. Triggerism

07. Neverevernever

08. Geworden