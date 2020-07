Per i The Waterboys di Mike Scott un nuovo album a fine agosto.

I The Waterboys sono pronti a tornare con ‘Good Luck, Seeker’, il nuovo album di studio, il quattordicesimo, in uscita il 21 agosto su etichetta Cooking Vinyl. Dopo la prima anticipazione con ‘My Wanderings In The Weary Land’ – un mash up manifesto della durata di sette minuti, parole che si ripetono su un ritmo sfrenato ed implacabile – The Waterboys, rappresentati dal carismatico Mike Scott, pubblicano anche ‘The Soul Singer’, il nuovo brano accompagnato da un video psichedelico. Il singolo è un’esuberante esplosione di pop’n’roll: accompagnato dalla voce impertinente di Mike Scott, affiancato dall’acclamata artista di Dublino Jess Kav, il brano è una fotografia di ‘Good Luck, Seeker’.

https://mikescottwaterboys.com

fonte: com. stampa