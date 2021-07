Henrik Lindstrand (Kashmir) pubblica reworks a cura di artisti dell’attuale scena contemporanea.

Pluripremiato compositore dall’invidiabile carriera solista, membro dell’alternative indie-rock band danese Kashmir, ha collaborato con Tony Visconti, Andy Wallace, David Bowie e Lou Reed. Dopo aver pubblicato la trilogia dedicata al piano solo, divenuto una perla nella scena neo classica mondiale, e la recente pluripremiata colonna sonora del nuovo videogioco Lego by Apple, ‘Builder’s Journey’, Henrik Lindstrand annuncia ‘Reimagined‘ (One Little Independent Records – Bertus), una collezione di reworks di sue composizioni a cura di selezionati artisti della scena contemporanea, da Anne Muller a Manu Delago, Tom Adams, Christina Vantzou, Alex Somers, Benoît Pioulard ed altri ancora. Ad accompagnare l’annuncio di ‘Reimagined’, in arrivo il 17 settembre, il brano ‘För Den Goda Viljan’ rivisitato da Robert Ames, artista membro della London Contemporary Orchestra che ha collaborato negli anni con nomi del calibro di Philip Glass, Thom Yorke, Frank Ocean, Jonny Greenwood, Olafur Arnalds, solo per citarne alcuni. Rivisitando il brano, malinconico ed emotivo sugli archi, Ames ha creato un’epopea vasta e maestosa, che conserva ogni grammo del carattere seducente originale.

https://henriklindstrand.com/

https://www.facebook.com/henriklindstrandofficial

Reimagined by Henrik Lindstrand

fonte: com. stampa