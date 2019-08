La rinascita dei DIIV. Ad ottobre il nuovo album.

I DIIV sono una delle band più in risalto della nuova scena indipendente americana che pubblicherà il suo terzo album il 4 ottobre. Il nuovo full length della band di Zachary Cole Smith uscirà per la label Captured Tracks ed è presentato come una colonna sonora della resurrezione metallica e rumorosa della band di Brooklyn.

Il nuovo album dal titolo “Deceiver” nasce dalle recenti disavventure personali di Smith, e al periodo passato in riabilitazione, ed è stato registrato a marzo a Los Angeles con il celebre Sonny Diperri (noto per il suo lavoro con My Bloody Valentine, Nine Inch Nails e Protomartyr) che ha aiutato i DIIV ha sviluppare e tirare fuori un sound potente e sonico come le note distorte che hanno reso celebre la scena shoegaze e post punk dei tardi anni ’80.

