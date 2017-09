In arrivo il nuovo EP dei Marillion. La sotica band pop-progressive pubblicherà “Living in F E A R” dopo l’ottimo successo ottenuto con “F*** Everyone And Run (F E A R)”, entrato in classifica italiana al numero #14.

L’EP sarà disponibile in limited CD digipak e in vinile numerato a mano e sarà pubblicato su earMUSIC il 6 ottobre 2017.

La band capitanata Steve Hogarth e da Steve Rothery, Pete Trewavas, Mark Kelly e Ian Mosley sarà di scena in Italia per due esclusive date:

03.10.2017 Roma – Auditorium Parco Della Musica Sala Santa Cecilia

04.10.2017 Milano – Tatro Degli Arcimboldi

Questa la tracklist dell’ep.

Living In F E A R

The Leavers Live (One Tonight)

Neverland

Dry Land

www.marillion.com

www.facebook.com/earMUSICofficial