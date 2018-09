Ottima notizia per gli appassionati di musica ambient/drone/minimal a volte anche “neo-classica”: Lawrence English e William Basinski, due tra i più celebri autori contemporanei del genere hanno deciso di unire le loro abilità per una pubblicazione a breve in uscita.

La release in via di lancio sarà intitolato “Selva Oscura”, in chiarissimo riferimento all’Inferno di Dante e si sviluppa in due lunghissime composizioni registrate in parallelo e simultaneamente a Brisbane in Australia e Los Angeles, ‘Mono no Aware’ e appunto ‘Selva Oscura’.

L’album, con dedica particolare al video-maker Paul Clipson - amico di entrambi gli autori e sfortunatamente scomparso lo scorso inverno – è già in fase di pre-order e sarà pubblicato ufficialmente il prossimo 12 ottobre via Temporary Residence Ltd e in edizione limitata a mille copie. Pubblicato in rete un estratto dalla title track.

www.temporaryresidence.com

Autore: Luigi Ferrara

William Basinski & Lawrence English – “Selva Oscura” – Tracklist

01. Mono No Aware

02. Selva Oscura