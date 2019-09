‘The Desert Sessions’, dopo 16 anni tornano i deliri sonori di Josh Homme & co.

Josh Homme annuncia le nuove ‘Desert Sessions’. Il cantante e chitarrista dei Queens of the Stone Age (ed ex componente dei Kyuss) torna a pubblicare la famigerata collana The Desert Sessions collettivo musicale che dal 1997 raccoglie e pubblica canzoni composte da vari autori , tra questi PJ Harvey, Jeordie White, Dave Catching, Nick Oliveri, Mark Lanegan, John McBain, Josh Freese, Chris Goss, Alain Johannes, Dean Ween, Jesse Hughes, Brant Bjork, e molti altri esponenti della cosiddetta “Palm Desert Scene”.

Josh Homme quindi ha deciso e dopo ben 16 anni dal Volume 10: ‘I Heart Disco’ pubblicherà, il 12 ottobre via Matador Records, il ‘Volumes 11″ composto da 8 tracce e interamente registrato a Joshua Tree in California lo scorso anno. A questo giro ha coinvolto Billy Gibbons dei ZZ Top, Les Claypool (Primus), il frontman dei Scissor Sisters Jake Shars e Stella Mozgawa batterista delle Warpaint.

Ascolta le Desert Sessions vol.9 e 10.