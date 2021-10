Sempre molto affiatata la coppia Alexander Hacke / Danielle De Picciotto e infatti nei giorni scorsi è arrivato l’annuncio di un nuovo album in uscita per metà autunno.

Il duo, fuso sotto il nome hackedepicciotto, ha infatti comunicato che il disco prossimo alla pubblicazione sarà intitolato “The Silver Threshold” e definito come il loro lavoro “più sinfonico”, esplorativo ed espansivo.

Il tutto manifesta le sensazioni attraverso luoghi, paesaggi e ambienti che la coppia ha vissuto, tradotto musicalmente in uno spaziare attraverso vari generi e tecniche che includono droni, musica industrial e sperimentale, spoken words e soundscapes in un imprevedibile assemblaggio in vari ambienti sonori tra un mood sereno ed ​​eruzioni di noise.

A proposito di “The Silver Threshold” il polistrumentista degli Einsturzende Neubauten ha dichiarato: “Queste restrizioni e la necessità di limitarsi mi hanno dato un senso del potenziale. In realtà mi ha dato una specie di strana euforia. Mentre stavamo lavorando, abbiamo avuto la netta sensazione di trovarci su una soglia. Che non era né il tempo prima della pandemia né il post-pandemia. Penso che entrambi abbiamo davvero sentito il potenziale di questo, che eravamo a questo punto di accesso”.

Il nuovo disco sarà pubblicato il prossimo 12 novembre in formato vinile, CD e download digitale attraverso la Mute Records di Daniel Miller.

La copertina è opera del fotografo berlinese Sven Marquardt, conosciuto anche per essere il buttafuori del celebre Berghain.

In rete come anteprima il video della traccia ‘Evermore’.

Autore: Luigi Ferrara

Hakedepicciotto – “The Silver Threshold” – Tracklist