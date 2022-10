Tinariwen, in arrivo un album di rarità ricche di desert blues.

Il 4 novembre esce un nuovo progetto discografico dei Tinariwen e sarà una selezione di rarità. Kel Tinariwen è il titolo e sarà pubblicato dalla label Wedge. Inoltre il gruppo tuareg rilascerà anche le ristampe del terzo e quarto album: Independiente Aman Iman e Imidiwan: Companions.

Il materiale inedito inserito in Kel Tinariwen non è mai stato presentato al pubblico occidentale mentre nella comunità del nord del Mali nel ’92 già circolavano cassette con queste tracce. “La cassetta – spiega la band - ha svolto un ruolo cruciale come strumento di comunicazione, uno strumento a noi molto. È servito a sensibilizzare e risvegliare le coscienze di coloro che sentivano che tutto era già perduto, o che non avevamo i mezzi per vincere la nostra lotta. Ha permesso al mondo Touareg di sviluppare la propria coscienza e andare avanti. Nel nostro ambiente, l’unica cosa che può farci interrogare su noi stessi, è la musica. Perché ascoltiamo e amiamo molta musica e la poesia. Non leggiamo. Non siamo un popolo che legge. Quindi, l’unica lettura che abbiamo, su noi stessi e sul mondo esterno, è la musica“.

Di seguito potete ascoltare l’estratto “Arghane Manine“.

