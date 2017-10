Sempre molto attivo Thomas Moen Hermansen, meglio conosciuto come Prins Thomas, il musicista norvegese ha infatti comunicato il lancio di un nuovo album per il prossimo 5 Novembre.

Accantonate parzialmente le sonorità a cavallo tra krautrock e movimento ‘braindance’ degli anni novanta, con l’album “Principe del Norte” uscito nel febbraio 2016 su Smalltown Supersound e la recente collaborazione primaverile con Bjørn Torske in “Square One”, l’autore scandinavo cambia nuovamente pelle per un sound che ha deliberatamente conseguito dalle inclinazioni verso i Teenage Fanclub, Plaid o Pet Metheny…

Il nuovo full-lenght sarà intitolato “Prins Thomas 5″ che contestualmente inaugurerà una seconda label gestita dall’autore nordeuropeo, la Prins Thomas Musikk, marchio che a questo punto affiancherà l’etichetta preesistente Full Pupp.

Pubblicata come anteprima in rete la traccia numero cinque della tracklist ‘Æ’.

Autore: Luigi Ferrara

Prins Thomas 5 – Tracklist

01. Here Comes The Band

02. Villajoyosa

03. Bronchi Beat

04. Αθήνα

05. Æ

06. Ø

07. Lunga Strada

08. London Til Lisboa

09. Å

10. Venter på Torske

11. Aske Hermansen