Arlo Parks, a gennaio esce l’album “Collapsed In Sunbeams”.

Arlo Parks presenta il nuovo singolo “Green Eyes” e annuncia l’atteso album di debutto Collapsed In Sunbeams in uscita il 29 gennaio su Transgressive [PIAS]. Caratterizzato dalle atmosfere da fine estate, “Green Eyes” vede la partecipazione ai cori e alla chitarra di Clairo.

Arlo afferma, “Questa è una canzone che parla della scoperta di sé, dell’autoaccettazione e dell’adolescenza. Dovrebbe sollevare e confortare coloro che stanno affrontando un momento difficile.”

Il singolo – che potte vedere qui sotto – è accompagnato da un video diretto da Louis Bhose

Riguardo all’album di debutto, Arlo afferma, “Questo album rappresenta una serie di vignette e ritratti intimi che hanno circondato la mia adolescenza e le persone che l’hanno influenzata. Si basa sullo storytelling e sulla nostalgia – volevo che suonasse sia universale che iper-specifico.”

Arlo ha prestato la sua voce nel singolo dei Glass Animals “Tangerine”, pubblicato qualche settimana fa e nel nuovo brano di Fraser T. Smith “Strangers In The Night” – i due si sono recentemente esibiti con il brano al Later… with Jools Holland.

Arlo è stata nominata ambasciatrice per CALM, un’organizzazione benefica inglese che si occupa di salute mentale. La sua musica le ha fatto guadagnare fan del calibro di Billie Eilish, Florence Welch, Michelle Obama, Angel Olsen e Wyclef Jean, tra gli altri.

https://www.facebook.com/arloparks/