I 50 anni di “Harvest” di Neil Young. Ristampa con inediti e documentario.

Neil Young ristampa Harvest per il suo 50° anniversario. Per l’occasione il canadese pubblica in aggiunta un documentario inedito e un film concerto, tre outtake delle sessioni e altro ancora. In uscita il 2 dicembre tramite Reprise, il set di 3 LP e 3 CD sono entrambi dotati di un libro fotografico con copertina rigida, poster e note di copertina del fotografo Joel Bernstein. Ascolta “Heart of Gold” dal film del concerto qui sotto e scorri verso il basso per la tracklist completa.

La traccia e altre sette furono registrate dal vivo in concerto alla BBC nel febbraio 1971 mentre le tre outtake incluse nella ristampa sono “Bad Fog of Loneliness”, “Journey Through the Past” e “Dance Dance Dance”, gli ultimi due dei quali vengono eseguiti anche sul set della BBC. Il mese scorso, Neil Young e Crazy Horse hanno annunciato un nuovo album chiamato World Record, prodotto da Young e Rick Rubin [leggi la news).

https://neilyoungarchives.com/

https://www.facebook.com/NeilYoungRepriseRecords

Harvest (50th Anniversary Edition) tracklist:

01 Out on the Weekend

02 Harvest

03 A Man Needs a Maid

04 Heart of Gold

05 Are You Ready for the Country?

06 Old Man

07 There’s a World

08 Alabama

09 The Needle and the Damage Done

10 Words (Between the Lines of Age)

11 Out on the Weekend (Live)

12 Old Man (Intro) (Live)

13 Old Man (Live)

14 Journey Through the Past (Intro) (Live)

15 Journey Through the Past (Live)

16 Heart of Gold (Intro) (Live)

17 Heart of Gold (Live)

18 Don’t Let It Bring You Down (Intro) (Live)

19 Don’t Let It Bring You Down (Live)

20 A Man Needs a Maid (Intro) (Live)

21 A Man Needs a Maid (Live)

22 Love in Mind (Intro) (Live)

23 Love in Mind (Live)

24 Dance Dance Dance (Live)

25 Bad Fog of Loneliness (Outtake)

26 Journey Through the Past (Outtake)

27 Dance Dance Dance (Outtake)